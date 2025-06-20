مؤيدون لفلسطين اقتحموا قاعدة "بريز نورثون" في بريطانيا وألحقوا أضرارًا بطائرتين عسكريتين

أعلنت مجموعة "فلسطين أكشن"، أنّ "اثنَين من نشطائها اقتحما قاعدة "بريز نورثون" التابعة للقوات الجوية البريطانية في أوكسفوردشير ورشّا محركي طائرتَين من طراز إيرباص فوييجر بالطلاء الأحمر وألحقوا أضرارًا بالطائرتَين العسكريتَين، وفق ما نقلت موقع صحيفة "التلغراف".
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها المجموعة شخصين يركبان دراجات ويعبران مدرج الإقلاع في القاعدة، وذلك في احتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودور بريطانيا في دعم إسرائيل.
وذكرت المجموعة أن نشطَيها استخدما طفايات حريق معاد استخدامها لرش الطلاء في محركات التوربين للطائرات، واستخدما رافعات لإحداث أضرار إضافية.
ويُزعم أيضًا أنهما رشّا الطلاء الأحمر على طول الممر، وتركوا علم فلسطين خلفهما قبل أن يفرّوا من القاعدة دون أن يُكتشف أمرهما.
وتُعد طائرات "فوييجر" من طرازات التزود بالوقود جواً والنقل. وتُوصف بأنها "محطة وقود في السماء"، إذ يمكنها حمل ما يصل إلى 109 أطنان من الوقود، وتُستخدم لتزويد المقاتلات والطائرات الثقيلة المتوافقة بالوقود.
ويُحتفظ بأسطول مركزي من تسع طائرات من هذا الطراز في قاعدة "بريز نورثون"، وهناك خمس طائرات أخرى متاحة للاستخدام التجاري ولكنّها جاهزة للاستدعاء في الخدمة العسكرية.
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