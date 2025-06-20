"تسنيم": اعتقال جاسوس إسرائيلي و30 شخصًا للاشتباه بصلاتهم مع الموساد في خوزستان وهمدان

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأنّ "عناصر الشّرطة الأمنيّة في محافظة خوزستان الإيرانيّة تمكّنوا من تحديد هويّة واعتقال عنصر تجسّس وعميل إعلامي ورقمي للكيان الصّهيوني في المدينة، وذلك في إطار جهود الرّقابة الأمنيّة في الفضاءَين الواقعي والافتراضي".

وأشارت إلى أنّ "المعتقل كان على صلة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة، حيث تلقّى مبالغ ماليّة مقابل القيام بأنشطة هادفة، شملت: بثّ الذّعر والقلق في أوساط الرّأي العام، تصوير المناطق الحسّاسة، تحريض الشّباب على إثارة الشّغب، وتقديم دعم إعلامي للهجمات الصّاروخية الإسرائيليّة على البنية التحتيّة الإيرانيّة".

وأوضحت الوكالة أنّ "الأمن تمكّن أيضًا من تحديد هويّة واعتقال 4 آخرين من مؤيّدي الكيان الصّهيوني، الّذين كانوا ينشرون دعمًا لجرائم الاحتلال ضدّ إيران عبر المنصّات الرّقميّة".

من جهة أخرى، أفاد رئيس الشّرطة الأمنيّة في محافظة همدان، بـ"اعتقال 30 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، للاشتباه بصلاتهم مع الموساد ودعمهم للكيان الصّهيوني"، لافتًا إلى أنّ "14 من المعتقلين كانوا ينشرون رسائل مثيرة للقلق على وسائل التّواصل الاجتماعي". وذكر أنّ "بعض المشتبه بهم كانوا يتجوّلون بشكل مريب بالقرب من المنشآت العسكريّة، وآخرون متّهمون بإشعال حرائق متعمّدة".