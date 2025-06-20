"بلومبرغ": إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسس داخل إسرائيل

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأنّ "​إيران​ استطاعت اختراق كاميرات المراقبة المنزلية والتجسس داخل ​إسرائيل​ من خلالها"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات.

وبحسب الوكالة، تستغل إيران كاميرات الأمن الخاصة في إسرائيل لجمع معلومات استخبارية مباشرة عن إيران، مما يكشف عن مشكلة متكررة في هذه الأجهزة ظهرت أيضًا في نزاعات عالمية أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وبعد أن دمرت صواريخ إيرانية بعيدة المدى مبانٍ شاهقة في تل أبيب، خرج مسؤول سابق في الأمن السيبراني الإسرائيلي على إذاعة عامة محذرًا بعبارات صارمة: "أطفئوا كاميرات المراقبة المنزلية أو غيّروا كلمة المرور فورًا"، وفق "بلومبرغ".