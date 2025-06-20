نقلت وكالة فارس عن وزارة الدفاع الإيرانية أن جميع المنشآت التابعة لها تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المتواصلة التي تستهدف الصناعات العسكرية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها جهزت القوات المسلحة بكل احتياجاتها اللازمة لخوض القتال لعدة سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة فارس عن وزارة الدفاع الإيرانية: جهزنا قواتنا المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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