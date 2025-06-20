مارتينوس بعد اجتماع اتحاد بلديات جبيل: سنعمل يدا واحدة ليبقى القضاء ملاذا آمنا لأبنائه وزواره

عقد المجلس المنتخب لاتحاد بلديّات ​جبيل​ أولى جلساته، برئاسة ​فادي مارتينوس​، وتمّ تشكيل اللّجان البلديّة وتنظيم بعض الأعمال الإداريّة واللّوجستيّة.

وأكّد مارتينوس في كلمة له، أنّ "اتحاد بلديات جبيل سيكون إلى جانب كل بلديّات القضاء وليس المنضمّين إليه فقط"، مشيرًا إلى "أنّنا سنعمل على دعم كل النّشاطات في البلدات الجبيليّة ساحلًا وجبلًا، ومواكبة أعمالها ومبادارتها لتعزيز السّياحة في فصل الصّيف، الّذي نتمنّى أن يكون حافلًا بالمهرجانات والاحتفالات الفنيّة والثّقافيّة والرّياضيّة، على الرّغم من كل التحدّيات الّتي ستمنع المغتربين من قضاء الصّيف مع عائلاتهم، كما ستمنع السيّاح العرب والأجانب من المجيء إلى لبنان بسبب الحرب القائمة اليوم بين إسرائيل وإيران؛ الّتي نأمل أن تتغلّب فيها لغة الحوار على لغة السّلاح".

ولفت إلى أنّ "مجلس اتحاد بلديّات جبيل، رئيسًا وأعضاء متأهّبون دائمًا لما فيه خير القضاء وبلداته إنمائيًّا وتنمويًّا وسياحيًّا، وسنعمل يدًا واحدةً من أجل أن يبقى قضاء جبيل، ساحلًا وجبلًا ملاذًا آمنًا لأبنائه وزوّاره".