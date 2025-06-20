زوار بري للجديد: الكلام المنسوب لبري عن أن حزب الله لن يشارك بالحرب مؤكّد أمّا كلام قاسم فهو موقف مبدئي

كشف زوار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الكلام المنسوب لبري عن أن ​حزب الله​ لن يشارك في الحرب مؤكّد، أما كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ ​نعيم قاسم​ فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ غيره لأنه متضامن مع ​إيران​"، وذلك بعد أن أعلن قاسم أن الحزب ليس على حياد ويتصرّف بما يراه مناسبًا في مواجهة الحرب على إيران.

ونقل زوار بري عنه استغرابه وصف البعض الشيخ نعيم قاسم كما لو أنه جاء ردّاً على كلامه.

وأضاف الزوار أنّ "بري أكد امام الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا ​توماس باراك​ أن لبنان مستعد لتنفيذ ما ورد في القرار 1701 لكن إسرائيل تمنع تطبيقه".

إلى ذلك، أضاف الزوار أنّ "باراك سيزور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ للاعتذار عما بدر سابقًا من المبعوثة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس تجاهه"، وذلك حين قالت له إن المخدرات مضرّة ردًا على انتقاداته لها.