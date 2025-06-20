كشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الكلام المنسوب لبري عن أن حزب الله لن يشارك في الحرب مؤكّد، أما كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ غيره لأنه متضامن مع إيران"، وذلك بعد أن أعلن قاسم أن الحزب ليس على حياد ويتصرّف بما يراه مناسبًا في مواجهة الحرب على إيران.
ونقل زوار بري عنه استغرابه وصف البعض الشيخ نعيم قاسم كما لو أنه جاء ردّاً على كلامه.
وأضاف الزوار أنّ "بري أكد امام الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن لبنان مستعد لتنفيذ ما ورد في القرار 1701 لكن إسرائيل تمنع تطبيقه".
إلى ذلك، أضاف الزوار أنّ "باراك سيزور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للاعتذار عما بدر سابقًا من المبعوثة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس تجاهه"، وذلك حين قالت له إن المخدرات مضرّة ردًا على انتقاداته لها.
كانت هذه تفاصيل خبر زوار بري للجديد: الكلام المنسوب لبري عن أن حزب الله لن يشارك بالحرب مؤكّد أمّا كلام قاسم فهو موقف مبدئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.