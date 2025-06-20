مستشفى "أوتيل ديو" افتتح المركز الإقليمي للتميز في تقنية "فبروسكان"

أعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" في بيان، أنّ "في إطار التزامه المستمر التطوّر الطبّي، افتتح المستشفى المركز الإقليمي للتميّز في تقنيّة "فبروسكان"، ثمرة تعاون مع شركة "إكوسنس"، وذلك في قاعة مجلس الإدارة العامّة، في حضور المدراء ورؤساء الأقسام والأطبّاء، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد الطّاقم التّمريضي والإداري".

وأشار في بيان، إلى أنّ "المركز التّابع لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد، يوفّر تقنيّةً متقدّمةً تهدف إلى تحسين تشخيص أمراض الكبد ومعالجتها".