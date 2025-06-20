عودة الكهرباء إلى مرجعيون وحاصبيا بعد عطل على محطة التحويل الرئيسية

عاد التيّار الكهربائي إلى منطقتَي ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ في أقل من 48 ساعة، بعد العطل الّذي طرأ على محطّة التّحويل الرّئيسيّة في سهل المرج، وذلك بعد تحرّك "مؤسسة كهرباء لبنان".

ووُجّهت كلمات شكر وتقدير إلى المدير العام للمؤسّسة كمال حايك، مدير النّقل ربيع ضو، رئيس القسم الفنّي للدّائرة طوني قلعاني، بالإضافة إلى الفرق الفنيّة "الّتي سارعت إلى الكشف عن العطل والعمل على إصلاحه، حيث بذلت جهودًا كثيفةً لضمان إعادة التّغذية الكهربائيّة بأسرع وقت ممكن".