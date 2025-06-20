الصدي: طلبت تشكيل غرفة عمليّات تضمّ ممثلين من الجيش وقوى الأمن وأعضاء في "كهرباء لبنان" لدرس خطّة لإزالة التعديات

اشار وزير الطاقة والمياه جو الصدّي الى ان المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة، فنسبة الشغور فيها تصل إلى الـ85 في المئة وهدفي هو إعادة القطاع إلى سكّته.

ولفت الصدّي في حديث لـ"mtv"، الى ان أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا، وطلبت تشكيل غرفة عمليّات تضمّ ممثلين من الجيش وقوى الأمن وأعضاء في "كهرباء لبنان" لدرس خطّة لإزالة التعديات.

واوضح بان الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن أن تشتري البواخر ولا أريد تصفية حسابات سياسية ولكن لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل؟ ولماذا لدينا 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة"؟.