وكالة أنباء فارس عن مصدر: لا صحة لما أوردته رويترز بشأن مكالمة هاتفية بين ويتكوف وعراقجي

ذكرت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر، بان لا صحة لما أوردته "رويترز" بشأن مكالمة هاتفية بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​.

وفي وقت سابق نقلت "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين إن ويتكوف وعراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية ​دبلوماسية​ للأزمة.

وذكر الدبلوماسيون، طالبين عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المسألة، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 حزيران.

وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أمريكي قُدم لإيران في نهاية أيار يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن.