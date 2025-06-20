فوكس نيوز: ليس لدى الجيش الأميركي شك في فعالية قنابله المصممة لاختراق التحصينات في القضاء على الموقع في فوردو

افادت شبكة "فوكس نيوز" الاميركية نقلا عن مصدر، بانه ليس لدى الجيش الأميركي شك في فعالية قنابله المصممة لاختراق التحصينات في القضاء على الموقع في فوردو.
وذكرت "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر، بان الأسلحة النووية التكتيكية غير مطروحة على الطاولة للتعامل مع فوردو.
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