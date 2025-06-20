الجيش الاسرائيلي وجه تهديدا عاجلا إلى السكان والمتواجدين في المنطقة الصناعية سفيدرود في قرية كلش طالشان الإيرانية

وجه الجيش ال​اسرائيل​ي تهديدا عاجلا إلى السكان والمتواجدين في المنطقة الصناعية سفيدرود في قرية كلش طالشان الإيرانية بضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة فورًا تمهيدًا لهجمات سيشنها جيش الجيش في المنطقة ضد بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني.

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