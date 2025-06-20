يسرائيل هيوم: دوي انفجار في منطقة الكريوت شمال حيفا

اشارت "يسرائيل هيوم" الى دوي ​انفجار​ في منطقة الكريوت شمال حيفا. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة حيفا دون دوي صفارات الإنذار.

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