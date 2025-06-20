تعيين اللواء مجيد خادمي رئيسًا لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

عيّن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، اللواء مجيد خادمي رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.
ويأتي ذلك بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري السابق محمد كاظمي، في إطار حربها المستمرة على إيران التي تستمر في الرد على إسرائيل عبر موجات مكثفة من الصواريخ والمسيّرات.
في وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنّه بدأ جولة جديدة من الهجمات المركّبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأهداف العسكرية والمراكز الصناعية المرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب.
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "271 مصابًا جراء الدفعة الصاروخية الإيرانية اليوم على إسرائيل" في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر.
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