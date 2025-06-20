تايمز أوف إسرائيل: إيقاف بث عدة وكالات أجنبية بعد نشرها تقارير من مواقع سقوط الصواريخ في اسرائيل

كشف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عن اتخاذ قرار “وفقا لسياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتوجيه من مفوض الشرطة داني ليفي” بإيقاف بث عدة وكالات أنباء أجنبية بعد نشرها تقارير من مواقع سقوط الصواريخ صباح اليوم.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل” على الانترنت، يبدو أن لقطات الوكالات – التي قالت الشرطة إنها كشفت “مواقع دقيقة” – كانت تستخدمها شبكة “الجزيرة” الإخبارية، المحظورة في إسرائيل منذ الصيف الماضي.

واوضح متحدث باسم الشرطة إنه تم إرسال دوريات لاتخاذ إجراءات “ضد وكالات الأنباء التي تستخدمها الجزيرة لنقل محتوى غير مصرح به وغير قانوني”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، داهمت الشرطة مكاتب طواقم تلفزيونية أجنبية بعد أن بثت صورا لوقوع صواريخ في منطقة حيفا، حيث استهدف وابل من الصواريخ منشآت حساسة.