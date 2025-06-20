الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا لأول مرة اليوم طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في إسرائيل

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، بحسب ما نقلت وكالة مهر، "أننا استخدمنا لأول مرة اليوم طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في ​إسرائيل​"، وذلك في إطار الرد الإيراني على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري ال​إيران​ي، في بيان، أنّه بدأ جولة جديدة من الهجمات المركّبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأهداف العسكرية والمراكز الصناعية المرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي ​حيفا​ و​تل أبيب​. ولفت إلى أنّه "تستمر عملية الطائرات المسيّرة اليوم بأكثر من 100 طائرة مسيّرة قتالية وانتحارية، مستهدفةً الأهداف العسكرية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا وتل أبيب".

وقال الحرس الثوري "هناك تصاعد في وتيرة العمليات المؤثرة بالصواريخ، مع التركيز على الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية".

وكانت قد أفادت القناة 12 ال​​إسرائيل​​ية، بأنّ "271 مصابًا جراء الدفعة الصاروخية ال​إيران​ية اليوم على إسرائيل".

وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلق ​الحرس الثوري الإيراني​ دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات