شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. كيف سعت "الإرهابية" لأخونة الإعلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية أخونة الدولة المصرية خلال توليها الحكم للحفاظ على حكمهم لأطول فترة ممكنة ظنا منهم بإمكانية تحقيق ذلك وكان من أبرز المؤسسات التى حاولت الجماعة أخونتها هى الإعلام، فلم تفلت المؤسسات الإعلامية من أيدي الجماعة التي حاولت أخونة الإعلام وتشويه الرسالة الإعلامية، من خلال إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين، وقد فرضت الجماعة الخناق على النوافذ الإعلامية التي تعارض الجماعة وأنصارها.

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها فترة حكم الإخوان، محاصرة أنصار الجماعة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي ومنع العديد من الإعلاميين من الدخول إلى قنواتهم، وإغلاق أبواب المدينة في 6 أكتوبر بحواجز حديدية ومنع دخول وخروج العاملين وضيوف البرامج، كما دعت الجماعة أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اقتحام مدينة الإنتاج وتحطيم معدات القنوات المناوئة لها.