شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. جهات محظور تلقى تبرعات الحملات الانتخابية منها والان مع تفاصيل الخبر

يجوز للمرشح بالاستحقاقات الانتخابية، تلقى تبرعات لحملاته الانتخابية بضوابط وشروط معينة، ولكن هل هناك جهات أو أشخاص محظور تلقى أي تبرعات منهم؟ سنتعرف على إيجابة هذا التساؤل في السطور التالية وفقًا للدستور والقانون واما نصت عليه اللجنة العليا للإنتخابات.

حيث أكدت اللجنة على أنه يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من:

١- شخص اعتباري مصري أو أجنبي

٢- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية

٣- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني

٤- شخص طبيعي أجنبي