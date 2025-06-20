شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف وسائل الدعاية الانتخابية المتاحة للمرشحين على مقاعد مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم كل شخص قام بترشح نفسه لمقعد فى مجلس النواب فى عمل حملة دعاية للترويج عنه بين ابمناء دائرته، ولكن ما هى الواسائل المناسبة لدعاية الانتخابات البرلمانية ووفقًا للدستور والقانون وما نصت عليه اللجنة العليا للإنتخابات.

فإن لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية إنتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الإنتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.



وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.