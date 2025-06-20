إصابة 20 فلسطينياً باقتحامات إسرائيلية في الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أُصيب 20 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات وإطلاق نار وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة، أصيب 16 فلسطينياً خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، التي قالت إن جميع الإصابات مستقرة.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية حولت عدداً من المنازل في المخيم، إلى ثكنات عسكرية بعد إخلاء سكانها.

وفي مدينة جنين شمال الضفة، اقتحم الجيش بلدتي «يعبد ورمانة»، حيث أصيب شاب بشظايا رصاص حي في اليد والخاصرة خلال اقتحام يعبد، فيما اعتدى الجنود على طفل كان يلهو بدراجته، وصادروا تسجيلات كاميرات مراقبة من عدد من المنازل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي بلدة «رمانة» غرب المدينة، اتخذت القوات الإسرائيلية 11 منزلاً فيها ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها.

وفي بلدة «ميثلون» جنوب المدينة، اعتقل الجيش شخصين اثنين بعد مداهمة منزليهما.

ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة، تستهدف مخيمات محافظتي جنين وطولكرم.

وفي قرية «عينابوس» بنابلس، اقتحم الجيش القرية وحاصر منزلاً فلسطينياً كان قد قتله سابقاً، تمهيداً لهدمه، وفق تلفزيون فلسطين الحكومي.

وفي وسط الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة «دير قديس» غرب رام الله، وداهم منازل عدة، واعتدى على سكانها، ووجهت لهم تهديدات بإعادة اعتقالهم، بحسب ما أفادت وكالة «وفا».

وفي شمال شرق القدس، نصبت القوات الإسرائيلية بوابة حديدية على المدخل الرئيس لبلدة «عناتا» بعد اقتحامها، وفق بيان لمحافظة القدس.