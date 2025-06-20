مسؤول إيراني: تم نقل جميع المواد المُخصّبة وهي موجودة في أماكن آمنة وقنابل أميركا لن تخرق منشأة فوردو

أشار عضو مجمع تشخيص النظام في ​إيران​ والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء ​محسن رضائي​، إلى أنه "تم نقل جميع المواد المُخصّبة وهي موجودة في أماكن آمنة"، وذلك في إشارة إلى عملية ​تخصيب اليورانيوم​ في المنشآت النووية التي تسعى إسرائيل إلى تدميرها خلال حربها على إيران.

ولفت، بحسب ما نقلت وكالة فارس عنه خلال مقابلة تلفزيونية، إلى "سنخرج من هذه الحرب ونحن أقوياء ومتماسكون".

ورأى أنه "لا ينبغي أن نسمح للعدو، الذي هو الآن في موقع ضعف، بأن يستعيد قوّته من خلال وقف إطلاق النار".

وأوضح رضائي أن "أقصى ما تستطيع أميركا فعله هو استهداف منشأة فوردو النووية ولن تخترقها القنابل".