واشنطن بوست: حزب الله اللبناني مازال ملتزمًا بالدعم الرمزي لايران في الحرب الحالية بعد بيان لامينه العام نعيم قاسم

‏اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان ​حزب الله​ اللبناني مازال ملتزمًا بالدعم الرمزي لايران في الحرب الحالية بعد بيان لامينه العام الشيخ ​نعيم قاسم​.

وكان الشيخ نعيم قاسم اشار في بيان، الى اننا نُعبِّر ‏عن موقفنا إلى جانب إيران وسنتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة العدوان ‏الإسرائيلي الأميركي.