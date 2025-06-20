اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان حزب الله اللبناني مازال ملتزمًا بالدعم الرمزي لايران في الحرب الحالية بعد بيان لامينه العام الشيخ نعيم قاسم.
وكان الشيخ نعيم قاسم اشار في بيان، الى اننا نُعبِّر عن موقفنا إلى جانب إيران وسنتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: حزب الله اللبناني مازال ملتزمًا بالدعم الرمزي لايران في الحرب الحالية بعد بيان لامينه العام نعيم قاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.