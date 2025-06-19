رئيس فنزويلا يدعو يهود العالم للجم نتنياهو: ضعوا حدا لهذا الجنون

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، يهود العالم إلى لجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو الذي يشن عدوانا واسعا على إيران منذ الجمعة الماضي.

وقال مادورو بتصريح للتلفزيون الحكومي مخاطبًا اليهود: "أوجه نداءً إلى الشعب اليهودي النبيل في جميع أنحاء العالم وأولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل حدود دولة إسرائيل: يجب أن توقفوا الحرب".

وأضاف: "يجب أن توقفوا نتنياهو وتضعوا حدا لهذا الجنون الجهنمي المتمثل في الحرب مع كل الدول المجاورة، وهذا الجنون المتمثل في غزو واستعمار الشرق الأوسط وغرب آسيا بأكمله".

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو أشعلت في السنوات الأخيرة العديد من الحروب، ومنها الإبادة الجماعية التي ترتكبها ب غزة منذ 21 شهرا، والحرب على لبنان بالعام 2024، واحتلال أراض جديدة بسوريا واعتداءات متواصلة على اليمن.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين وقتل مدنيين، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة تستهدف مقدرات عسكرية.

المصدر : وكالات