مستشار بوتين: موسكو وبكين تعتبران أنه لا يمكن حل الوضع الحالي في ايران بالقوة بل عبر الدبلوماسية

اوضح المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في مؤتمر صحافي: "ترى كل من ​موسكو وبكين​ أنه لا يمكن حل الوضع الحالي بالقوة، وأن هذا الحل يمكن، ويجب أن يتحقق حصرا من خلال السبل السياسية والدبلوماسية". وفي وقت سابق الخميس، أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية استمرت نحو ساعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جينبينغ، دانا فيها الضربات الإسرائيلية في إيران.

واوضح أوشاكوف، في مؤتمر صحافي إثر المكالمة، "ترى كل من موسكو وبكين أنه لا يمكن حل الوضع الحالي بالقوة، وأن هذا الحل يمكن، ويجب أن يتحقق حصرا من خلال السبل السياسية والدبلوماسية".

وأكد شي خلال المكالمة أن "تشجيع ​وقف إطلاق النار​ ووقف الأعمال القتالية هو الأولوية القصوى. القوة المسلحة ليست الطريقة الصحيحة لحل النزاعات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وحثّ الرئيس الصيني أيضا أطراف النزاع "وخصوصا إسرائيل" على "وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت لمنع دوامة التصعيد وتجنب توسع الحرب"، بحسب االمصدر نفسه.

وشدّد أوشاكوف على أن "كلا الجانبين يتبنيان مقاربات متطابقة". واوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، في مدينة سان بطرسبورغ "نود أن نحذّر واشنطن خصوصا من التدخل عسكريا في الوضع اذ سيكون خطوة خطرة للغاية ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها".