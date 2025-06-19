هيئة البث الإسرائيلية: أميركا طلبت من إسرائيل الانتظار بشأن مهاجمة منشأة فوردو حتى استنفاد المفاوضات مع إيران

أفادت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، نقلًا عن مصادر، بأنّ "​أميركا​ طلبت من إسرائيل الانتشار بشأن مهاجمة منشأة فوردو حتى استنفاد المفاوضات مع ​إيران​"، في وقت تتواصل فيه الحرب ال​إسرائيل​ية على إيران التي تستمر في الرد على إسرائيل عبر موجات مكثّفة من الصواريخ والمسيّرات منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم ​​البيت الأبيض​​ كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي ​​​دونالد ترامب​​​ قال إنه استنادًا إلى الاحتمال الكبير لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع ​إيران​ في المستقبل القريب"، فإنّه سيتخذ قراره بشأن المشاركة في الحرب بين إيران و​إسرائيل​ "خلال الأسبوعين المقبلين".

وكان قد أشار ثلاثة دبلوماسيين لوكالة "رويترز" إلى أنّ المبعوث الأميركي الخاص ​​ستيف ويتكوف​​ ووزير الخارجية ال​إيران​ي ​​عباس عراقجي​​ تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء ​إسرائيل​ هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية ​دبلوماسية​ للأزمة.

وذكر الدبلوماسيون، طالبين عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المسألة، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 حزيران. وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أميركي قُدم لإيران في نهاية أيار يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن.