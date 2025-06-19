أسعار النفط تصعد مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران لليوم السابع

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع مواصلة إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية الليلة الماضية، ومع ترقب المستثمرين بقلق لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الصراع.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.64 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 78.34 دولار للبرميل.
وارتفع برنت لأعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر إلى 78.50 دولار للبرميل في 13 حزيران عندما بدأت إسرائيل هجماتها على إيران. وتراجع حجم التداول اليوم الخميس بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
وذكر توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة “لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أميركية أم محادثات سلام”.
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