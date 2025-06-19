ترامب يمدد مجددا مهلة بيع تيك توك في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه وقّع أمرا تنفيذيا يمدد 90 يوما الموعد النهائي لعملية بيع ​تطبيق تيك توك​ التي يفرضها الكونغرس الأمريكي الساعي لدفع الشركة الأم الصينية “بايت دانس” إلى بيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وسبق أن مدد الرئيس الأميركي الموعد النهائي مرتين، وبات الموعد النهائي الجديد بموجب الأمر التنفيذي محددا في 17 أيلول، وفق ما أعلن ترامب على منصته “تروث سوشال”، بينما تنتظر واشنطن موافقة بكين على البيع.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أشارت الثلاثاء إلى أن دونالد ترامب سيوقع هذا الأمر التنفيذي الجديد لأنه “لا يريد أن يرى تيك توك يختفي”.

وبموجب قانون أقره الكونغرس عام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم “بايت دانس” عن السيطرة عليه، لأسباب تتعلق ب​الأمن القومي الأميركي​، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها.