جواد ظريف: إيران لم تبدأ هذه الحرب لكنها بالتأكيد هي من سيقرّر كيف ستنتهي

أوضح وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، أنّ "إيران لم تغزُ أي دولة منذ ثلاثة قرون، لكنها أظهرت قدرة مذهلة على الصمود في الدفاع عن نفسها"، مضيفًا "الإيرانيون يتفوقون على الغزاة في طول النفس".
ولفت، في تصريح، إلى أنّه "يمكن هدم المباني، لكن لا يمكن تدمير المعرفة خصوصًا حين تكون مدعومة برأسمال بشري وطني مخلص قوامه 90 مليون نسمة"، مؤكدًا أنّ "إيران لم تبدأ هذه الحرب، لكنها بالتأكيد هي من سيقرّر كيف ستنتهي".
وفي تصريح آخر وجهه لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، قال ظريف: "تقريرك المنحاز استُخدم من قِبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لصياغة قرار يحتوي على اتهامات لا أساس لها بشأن "عدم الامتثال". وقد استُخدم هذا القرار لاحقًا كذريعة أخيرة من قِبل نظام يرتكب إبادة جماعية ويحرّض على الحروب، لشن عدوان على إيران وشن هجوم غير قانوني على منشآتها النووية السلمية".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث سبق وأن وصف المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بأنها "سخيفة"، مشددًا على أنّه "إذا تدخّلت أميركا عسكريًا ستتلقى خسارة لا يُمكن تعويضها".
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