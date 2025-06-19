القسام: دمرنا الأحد 3 دبابات ميركافا بعبوات أرضية شديدة الانفجار شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة

اعلنت ​كتائب القسام​ باننا دمرنا الأحد 3 ​دبابات ميركافا​ بعبوات أرضية شديدة الانفجار شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة. وفي السياق، اعلنت سرايا القدس في بيان، بانه أسقطنا طائرة مسيرة نوعية للعدو الصهيوني من نوع ماتريس 600 شرق حي التفاح بمدينة غزة.

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