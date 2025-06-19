برلمانية الشعب الجمهورى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الدخول فى نفق مظلم

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صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الدخول فى نفق مظلم، فهى ثورة تصحيح قام بها كل فئات الشعب المصرى ضد فئة ضالة تتاجر بالدين كانت تريد تحويل مصر لإمارة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فالمتابع للمشهد جيدا سيجد العام الذى حكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسى البلاد سيطرت فيه الجماعة الإرهابية على جميع المؤسسات والنقابات وحولتها لمؤسسات تابعة لمكتب الإرشاد تتلقى منه التعليمات، كما أن هذا العام أدى لتقزم علاقات مصر الخارجية وتراجعها 180 درجة بالدول الكبيرة والمحورية حول العالم، إضافة إلى أن حكم الإخوان قسم المجتمع المصرى لفرق متعددة ومرت البلاد بكثير من الأزمات والكوارث.

وأوضح أبو هميلة، أن المتابع للمشهد جيدا سيجد أن ما قبل 30 يونيو كانت البلاد على حافة الهاوية، سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو الحالة الأمنية، فمن الناحية الاقتصادية تراجع معدلات النمو وتأكل الاحتياطى النقدى وتراجعت مؤشرات البورصة وقد أوشك الاقتصاد على الانهيار التام وزاد الدين العام وهربت الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لكن بعد ثورة 30 يونيو استعاد الشعب المصرى دولته الكبيرة مصر وحرصت القيادة السياسية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى على بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ أركان الدولة وعاد الأمن والاستقرار للبلاد وعادت لمصر ريادتها وقيادتها إقليميا وعالميا وعادت علاقات مصر الخارجية قوية بكل دول العالم الكبيرة والمحورية وأصبح لمصر دورا هاما وكبيرا وثقلا مؤثرا على المستويين العالمى والإقليمى.

وأشار أبو هميلة، إلى أنه خلال الـ 11 سنة الماضية استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى أن ينهض بمصر نهضة حديثة وتعزيز الشراكات الثنائية بين مصر وكافة دول العالم المتقدم، وصناعة سياسة خارجية ناجحة رغم التغيرات الجيوسياسية التى يمر بها العالم، من خلال استخدامه سياسة حكيمة ومتوازنة مع جميع دول العالم وترسيخ ركائز السلام والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لمصر والشعب المصرى من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وإذا رصدنا إنجازات الرئيس خلال العشر سنوات الماضية فلن يكفينا مجلدات حتى يتم رصدها من بينها المشروعات القومية كمشروع تطوير الريف المصرى فى مبادرة حياة كريمة، إضافة لمبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على الأمراض المزمنة كمرض فيروس سى وغيرها من الأمراض الفتاكة، وإنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تمثل نهضة اقتصادية عظيمة.

ورصد أبو هميلة، الإنجازات المحققة أيضا على أرض مصر منها المشروعات القومية الزراعية كمستقبل مصر وتوشكى الخير والدلتا الجديدة وزراعة سيناء ونهضة وتنمية سيناء عمرانيا وصناعيا وزراعيا، إضافة للمشروعات الصناعية الكبرى بمصر والمجمعات الصناعية، ومشروعات الطرق التى تخطت خمسة آلاف كيلو متر، والمحاور والكبارى التى ربطت محافظات مصر ببعضها، وتحفيز مناخ الاستثمار المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات، وغيرها من الإنجازات فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والاستثمارية التى يتم افتتاحها كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع.

تابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أن المحور السياسى بعد ثورة 30 يونيو تعددت الأحزاب وتشكلت وأصبحت أكثر من 100 حزب سياسى أغلبها مثل فى غرفتى البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ يشاركون فى الرقابة والتشريع بكل حرية وديمقراطية مساهمين فى بناء الجمهورية الجديدة يد بيد، إضافة إلى وجود الحوار الوطنى الذى يشارك فيه كافة القوى السياسية والحزبية فى مصر، وهو دليل على نجاح الدولة المصرية فى إشراك جميع أبناء الوطن فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو هميلة، أنه إذا نظرنا إلى وضع المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو سنجد أنها أنصفت المرأة واهتمت بها اهتماما كبيرا فقد وصلت المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرار بالدولة، وقد تضمنت مواد الدستور والقانون المصرى المواد التى تمكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالمرأة فى عهد الرئيس السيسى استردت جميع حقوقها وتقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة، ففى عام 2017 أطلق الرئيس السيسى هذا العام عاما للمرأة واختار 8 وزيرات تولين أهم الوزارات ولأول مرة، وحاليا الأعداد كبيرة جدا من السيدات تولين حقائب وزارية ومحافظين ونواب محافظين، كما دعم الرئيس دخول المرأة فى البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ، إضافة لتولى مناصب فى المجالس القومية.