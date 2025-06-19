رئيس المركز الوطني للأرصاد يلتقي الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، رئيس إقليم آسيا بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم، مع الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى المنظمة، الدكتور تشين تشينلن، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقدة في جنيف.

وبُحث خلال اللقاء تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة والصين في مجال الأرصاد بما يشمل بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، والاستفادة من التقدم الصيني في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأعمال الأرصادية، إضافة إلى دعم التعاون في مجال الأقمار الاصطناعية، وخاصة الاستفادة من القمر الاصطناعي الصيني “فنغيون-4 بي”، حيث اتُّفق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الوضع الفني وتقديم الدعم المناسب من الجانب الصيني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط