نحو 100,000 إسرائيلي يُجبرون على النزوح من تل أبيب وضواحيها في ظل موجات الصواريخ الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تشهد مدينة تل أبيب وضواحيها موجة نزوح جديدة، مع تضاعف أعداد الأسر التي تترك منازلها تحت وطأة القصف الإيراني المستمر بالصواريخ، بحسب مسؤولين محليين وإحصائيات أولية.

اضطر نحو 100 ألف ساكن إلى مغادرة مساكنهم، بعد إصابة عشرات المباني السكنية والتجارية، وإعلان بعض الخليج 365 كمناطق “عالية الخطر”

ارتفعت وتيرة النزوح خاصة بعد سلسلة هجمات استهدفت وسط المدينة ومناطق مثل رамат غان وبيتح تكفا، وسط قلق شعبي من تجدد تساقط الصواريخ .

نشر الجيش والحكومة توجيهات بإخلاء بعض المباني المكشوفة، وطلب من السكان الانتقال إلى ملاجئ أو مؤقتًا إلى مدن مجاورة، أو إلى بيوت آمنة داخل تل أبيب .

الآثار الميدانية والمجتمعية:

تعرضت العديد من المباني لأضرار جسيمة، مع تصدع الجدران وتكسّر النوافذ وتشوّه واجهات الأبنية، وأُفرغ بعضها بالكامل .

شريحة كبيرة من المدنيين، خاصة من كبار السن والأسر، لجأت إلى ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة داخل وخارج المدينة، لتأمين الحماية من القصف ‎.

ردود الأفراد حسب شهادات:

“الهجمات أحدثت رجّات شديدة، قلّبت حياتنا رأسًا على عقب” – عاشق رامات غان، أحد السكان .

“فررنا إلى فندق مؤقت بعد أن أوصتنا السلطات بالإخلاء لسلامة الأطفال” – أسرة نزحت من تل أبيب بسبب القصف

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