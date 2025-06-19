دمار واسع النطاق في مستشفى سوروكا ببئر السبع بعد استهداف بالصواريخ الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استهدف صاروخ باليستي إيراني، ضمن هجوم موسع ضد إسرائيل، مستشفى سوروكا الطبي في بئر السبع صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى دمار جلّي في عدة مبانٍ داخل المجمع الطبي، حسبما تبيّن من صور أظهرت تصاعد أعمدة الدخان الناتجة عن الانفجار.

وقال المدير العام للمستشفى، الدكتور شبومي كودش، إن الصاروخ “ضرب أحد المباني الخاصة بالقبول والأجنحة الجراحية الشمالية”، ما تسبب في تدمير عدد من الأجنحة واحتراق أجزاء من المنشأة وتصدّع في الأسقف والنوافذ، لكن المبنى كان قد تمّ إخلاؤه مسبقًا، ما حد من الخسائر البشرية .

حسب تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

حوالي 271 إصابة في عدة مدن (بئر السبع، تل أبيب، رامات غان وهولون)، منها ست حالات خطيرة و16 متوسطة، بينما بقية الإصابات طفيفة.

في سوروكا تحديدًا، حوالي 60 إصابة جراء الحطام والصدمة، ضمّت زخماً على المرضى والأطباء والمتواجدين في المستشفى خلال الهجوم .

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