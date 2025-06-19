النشرة: إحتراق منزل مقابل مستشفى حمود في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه اندلع مساءً ​حريق​ محدود داخل منزل مقابل مستشفى غسان حمود الجامعي في ​صيدا​. ووصلت إلى المكان فرق الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر التي عملت فورًا على السيطرة على النيران وإخمادها.

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