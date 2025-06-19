اجتماع تنسيقي في مديرية الدفاع المدني لإطلاق مشروع نظام إلكتروني متطور ولقاء مع فعاليات خربة روحا لتعزيز المركز في البلدة

عقد في مكتب المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، اجتماع تنسيقي ضمّ كلاً من رئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، السيد زاهي شاهين، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتكليف، الدكتور شادي عبد الله، وضابط الارتباط الفرنسي المنتدب من السفارة الفرنسية لدى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand.

وتمحور الاجتماع، بحسب بيان للمديرية العامة للدفاع المدني، حول "التنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لإطلاق مشروع إنشاء ​نظام إلكتروني​ (Application) مخصّص لإدارة المهمات العملانية في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، بما يهدف إلى تطوير آليات إدارة العمليات وتعزيز فعالية التنسيق بين الفرق ووسائط التدخّل في مختلف المهمات الميدانية.

وقد تخلل اللقاء جولة ميدانية في غرفة العمليات، اطّلع خلالها المشاركون على البنية التقنية واللوجستية الحالية، وبحثوا في سبل تحسينها في ضوء الإمكانات المتاحة والاحتياجات العملانية، تمهيدًا لوضع خارطة طريق تنفيذية لهذا المشروع الحيوي.

يُشار إلى أن هذا المشروع يُنفّذ بالشراكة مع الدولة الفرنسية التي تساهم بجزء أساسي من مكوّناته، وبالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لتحديث البنية التكنولوجية للدفاع المدني وتعزيز الجهوزية في الاستجابة للطوارئ".

كما استقبل العميد فرح في وقتٍ سابق الشيخ محمد المغربي، رئيس جمعية "الرفد والعطاء" الدكتور علي فرحات، رئيس بلدية خربة روحا مروان هاجر، حيث تم التداول في سبل تعزيز قدرات مركز ​الدفاع المدني​ في البلدة، وتسليم تجهيزات مقدّمة من الجمعية والبلدية بهدف إعادة تفعيل المركز وتطوير خدماته في قضاء راشيا.