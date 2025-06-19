بلدية بات يام في إسرائيل تعلن مقتل أوكرانية في الضربة الإيرانية الأحد

اعلنت بلدية بات يام في وسط ​اسرائيل​ ​مقتل أوكرانية​ في ضربة ايرانية وقعت الاحد، ما يرفع الى تسعة عدد القتلى في هذا الهجوم الصاروخي الذي طاول مبنى سكنيا.

واوضحت بلدية بيت يام في بيان، انها "تعلن بحزن انه تم في الدقائق الاخيرة العثور على جثة في المكان المتضرر جراء الصاروخ في المدينة تعود الى مارينا بيشكاروفا البالغة 31 عاما والتي قتلت في الانفجار الفتاك".