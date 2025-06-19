البيت الأبيض: ترامب قال إنه سيتخذ خلال أسبوعين قرارًا بشأن المشاركة في الحرب بين إسرائيل وإيران

أعلن المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ كارولين ليفيت، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قال إنه سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن المشاركة في الحرب بين ​إسرائيل​ و​إيران​"، كما نقلت عن ترامب قوله إنّ "هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع إيران قريبًا".

واعتبرت، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أنّه "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب بشأن إيران"، مشيرة إلى أنّ "ترامب أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران والعالم كله متفق مع ترامب على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي".

وأضافت ليفيت "ترامب رئيس للسلام من خلال القوة ولا يخشى استخدامها والإيرانيون مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض"، مشيرة إلى أنّ "الاتفاق الذي اقترحه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف على الإيرانيين كان واقعيا ومقبولا".

واعتبرت أنّ "إيران اليوم أقرب لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى"، وأنّ "إدارتنا جاهزة ومستعدة للدفاع عن المصالح الأميركية في أي مكان"، وقالت "لا نرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على أن الصين ستتدخل عسكريا لدعم إيران"، و"ترامب يريد الحلول الدبلوماسية لكنه لن يتردد في استخدام القوة إذا لزم الأمر".