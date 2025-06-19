"إن بي سي" عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي: انهيار النظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة

نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، قوله إنّ "الصواريخ الإيرانية الأسرع خلال اليوم الأخير منحتنا وقتًا أقل للاستعداد"، موضحًا أنّه "لا تزال لدى إيران مخزونات صاروخية تكفي للرد على الهجمات لفترات طويلة"، وذلك في ظل استمرار ردّها على الهجمات الإسرائيلية.
وأكّد المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي، أنّ "لدى النظام الإيراني العزيمة والقدرة على مواصلة الهجمات"، وأنّ "الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث سبق وأن وصف المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بأنها "سخيفة"، مشددًا على أنّه "إذا تدخّلت أميركا عسكريًا ستتلقى خسارة لا يُمكن تعويضها".
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