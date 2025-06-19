برّي: لبنان لن يدخل الحرب 200 بالميّة وإيران ليست بحاجة لنا بل إسرائيل هي التي تحتاج دعماً

اكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حديث الى "MTV" بان لبنان لن يدخل الحرب 200 بالميّة، لأنّ لا مصلحة له في ذلك ولأنه سيدفع الثمن، وإيران ليست بحاجة لنا بل إسرائيل هي التي تحتاج دعماً.
واوضح برّي لـ mtv: اللقاء مع المبعوث الاميركي توم براك ممتاز وهو دبلوماسي مخضرم ولا يُستفزّ، ولم يطلب وضع جدول زمني لحصر السلاح، ويتمّ التعاطي مع لبنان كجزءٍ مما يحصل في المنطقة.
وفي حديث الى "النهار"، لفت بري الى ان مرتاح جدا للقاء مع الموفد الاميركي توماس براك، موضحا بان الموفد الاميركي براك دبلوملسي محترف وملم بشؤون المنطقة ويعرف جيدا التفاصيل في لبنان وما يدور مع اسرائيل.
واشار بري ردا على سؤال، الى ان التعيينات الدبلوماسية ممتازة ولا غبار عليها، اما التعيينات القضائية اصبحت "قضاء وقدر" ولا اريد التعليق عليها".
وذكرت معلومات لـ "النهار" بان بري وبراك طرحا جملة من الافكار بناء على طلب الرئيس الاميركي دونالج ترامب، وشدد بري على وقف الاعتداءات الاسرائيلية.
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