باراك أكّد عقد اجتماعات "مثمرة" في بيروت: رؤية ترامب تتمثل في نسيج جديد من لبنان وسوريا للعيش في سلام

أشار الموفد الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ توماس باراك، إلى أنّه عقد "اجتماعات مثمرة اليوم في بيروت مع رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، رئيس مجلس النواب نبيه ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ لمناقشة مصالحنا المشتركة".

ولفت إلى أنّ "رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتمثل في نسيج جديد من ​لبنان​ وسوريا يعيشان في سلام مع بعضهما البعض. فكلا البلدين مستعدان وقادران على أن يكونا مثالًا على التجارة المزدهرة بدلًا من الفوضى المفروضة من الخارج".

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، أنّ "​لبنان​ يتطلّع إلى دعم الولايات المتّحدة الأميركيّة في ما يقوم به لإعادة النّهوض على مختلف المستويات، وفي مقدّمة ذلك تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، من خلال انسحاب القوّات الإسرائيليّة من التلال الخمس الّتي تحتلّها، وقف الأعمال العدائيّة، والتّمديد للقوّات الدّوليّة في الجنوب "​اليونيفيل​" الّتي تعمل بالتّنسيق مع الجيش اللّبناني على تطبيق ​القرار 1701​؛ وصولًا إلى الانتشار حتّى الحدود المعترف بها دوليًّا".