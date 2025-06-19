"فوربس": تسريب 16 مليار كلمة مرور تخص آبل وفيسبوك وغوغل وغيرها بأكبر اختراق بيانات في التاريخ

أفاد موقع "​فوربس​"، نقلًا عن باحثين، عن حصول أكبر اختراق بيانات في التاريخ، مع تسريب ما يقارب 16 مليار بيانات اعتماد، بما في ذلك كلمات مرور تخص ​آبل​، ​فيسبوك​، ​غوغل​ وغيرها، في تسريب مثير للدهشة.

وكجزء من تحقيق مستمر بدأ مطلع هذا العام، رجّح الباحثون أن هذا التسريب الهائل للكلمات المرورية هو نتيجة عمل عدة برمجيات تجسسية.

ووفقًا لفيليوس بيتكاوسكاس من موقع "Cybernews"، الذي يتولى فريقه التحقيق في هذه الواقعة منذ بداية العام، فقد تم اكتشاف 30 مجموعة بيانات مكشوفة، تحتوي كل منها على ما بين عشرات الملايين إلى أكثر من 3.5 مليار سجل. وقد أكد بيتكاوسكاس أن العدد الإجمالي للسجلات المخترقة بلغ الآن 16 ملياراً.

وهذه المجموعات من بيانات الدخول – قواعد بيانات مكتظة بكلمات مرور مخترقة – يُعتقد أنها تشكل أكبر تسريب من نوعه في التاريخ.

وأضاف الموقع "تسريب كلمات المرور ليس بالأمر السطحي، إذ يؤدي إلى اختراق الحسابات، ما يهدد معظم ما يُعتَبر خاصًا أو مهمًا في هذا العالم الرقمي".