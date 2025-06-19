شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

من منطلق حرص نقيب المحامين، عبدالحليم علام، على التخفيف على أبنائه المحامين الجدد، ترأس، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتى شمال وجنوب الشرقية، وذلك بمقر النقابة بالزقازيق.

وفى مستهل كلمته، عبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يُعد لحظة فارقة فى حياتهم، وتظل عالقة فى الذاكرة مدى الحياة.

وأوضح نقيب المحامين، أن هذه الجلسة استثنائية، إذ لم يحدث فى تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام إلى أى محافظة لأداء قسم المحاماة، حيث جرت العادة على أن تُعقد جميع الجلسات فى النقابة العامة بالقاهرة، إلا أن هذا الإجراء جاء حرصًا على تخفيف مشقة السفر عن شباب المحامين.

وشدد، على أن شباب المحامين هم مستقبل نقابة المحامين، فيجب أن يهتم كل محام بتطوير نفسه، والعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة.

وتابع: «نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات فى ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفى ظل ما يُحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادى بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة».

ولفت إلى أن زيادة الرسوم القضائية خطر على السلم والأمن القومى للبلاد فهى تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعى، مشددًا على ضرورة حل الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

وأكد أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخى خلال مناقشات مشروع القانون فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته فى الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة فى تاريخ النقابة.

حضر جلسة حلف اليمين، كل من محمد عيسى، ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وعادل عفيفى ومصطفى البحطيطى نقيبا جنوب وشمال الشرقية، وأعضاء مجالسهم الفرعية.