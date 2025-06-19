رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل لا تزال منفتحة على أي حل دبلوماسي مع إيران

أشار رئيس مجلس الأمن القومي ال​إسرائيل​ي، إلى أنّ "إسرائيل لا تزال منفتحة على أي حل دبلوماسي"، في ظل استمرار حربها مع ​إيران​، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ولفت إلى أنّ "بعد عقود من الكذب لن ننتظر بينما يقترب موعد صنع القنبلة"، مضيفًا "سنواصل عملية "الأسد الصاعد" حتى نهايتها".