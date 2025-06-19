أشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أنّ "إسرائيل لا تزال منفتحة على أي حل دبلوماسي"، في ظل استمرار حربها مع إيران، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
ولفت إلى أنّ "بعد عقود من الكذب لن ننتظر بينما يقترب موعد صنع القنبلة"، مضيفًا "سنواصل عملية "الأسد الصاعد" حتى نهايتها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل لا تزال منفتحة على أي حل دبلوماسي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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