"سي بي إس": تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينًا في إيران

أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية، نقلًا عن مصادر، بأنّه "تم إطلاع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على مخاطر وفوائد قصف موقع ​فوردو​ النووي الأكثر تأمينا في ​إيران​".

وأوضحت أنّ "ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو"، مضيفة "تفكير ترامب هو أن تعطيل فوردو ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة النووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا وقد أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي كما أنّه مستعد لإشراك الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريا لتدمير موقع فوردو".

كما ذكرت مصادر "سي بي إس" أنّ "أحد الخيارات التي درسها ترامب هو أن تتمكن إيران من تعطيل فوردو بنفسها".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإيرانية ال​​إسرائيل​​ية، حيث سبق وأن وصف المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي تهديدات ترامب لإيران بأنها "سخيفة"، مشددًا على أنّه "إذا تدخّلت أميركا عسكريًا ستتلقى خسارة لا يُمكن تعويضها".