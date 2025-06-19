دبلوماسيون لرويترز: عراقجي اكد لويتكوف استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية لكنها لا تستطيع ذلك بظل القصف الاسرائيلي

اشار ثلاثة دبلوماسيين لـ "رويترز" الى إن المبعوث الأميركي الخاص ​ستيف ويتكوف​ ووزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء ​إسرائيل​ هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية ​دبلوماسية​ للأزمة.

وذكر الدبلوماسيون، طالبين عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المسألة، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 حزيران. وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أمريكي قُدم لإيران في نهاية مايو أيار يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن.

واوضح دبلوماسي من المنطقة مقرب من طهران إن عراقجي أبلغ ويتكوف بأن طهران "يمكن أن تبدي مرونة في القضية النووية" إذا ضغطت واشنطن على إسرائيل لإنهاء الحرب.

واوضح دبلوماسي أوروبي بان "عراقجي قال لويتكوف إن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات النووية، لكنها لا تستطيع ذلك إذا واصلت إسرائيل قصفها".

ولم يجر عراقجي وويتكوف اتصالات مباشرة من قبل بخلاف لقاءات قصيرة بعد خمس جولات من المحادثات غير المباشرة منذ نيسان لمناقشة النزاع النووي الإيراني المستمر منذ عقود.

وذكر دبلوماسي ثان من المنطقة تحدث إلى "رويترز"، إن "الاتصال الأول تم بمبادرة من واشنطن التي اقترحت أيضا عرضا جديدا" لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء المتعارضة.