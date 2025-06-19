الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان في سماء المنطقة الغربية من البلاد

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، عن "إسقاط مسيرة ​إسرائيل​ية من طراز هيرون إيتان في سماء المنطقة الغربية من البلاد".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق في ​​إيران​​ وترقّب احتمالية إعلان أميركا الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وسبق وأن شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".