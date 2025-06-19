البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: نرفض بشكل قاطع ادعاء الصهاينة الكاذب باستهدافنا مستشفى

شددت البعثة ال​إيران​ية لدى الأمم المتحدة، على "أننا نرفض بشكل قاطع ادعاء الصهاينة الكاذب باستهدافنا مستشفى"، وذلك في إشارة إلى الضربة الصاروخية الإيرانية قرب مستشفى سوروكا في بئر السبع والتي تحدثت تقارير بأن هدفها هو معسكر الاستخبارات التابع للجيش في حديقة غاف يام التكنولوجية.

وأوضحت "أننا نلتزم بالقانون الدولي الإنساني ولا نستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 ال​​​إسرائيل​​​ية، بأنّ "271 مصابًا جراء الدفعة الصاروخية ال​إيران​ية اليوم على إسرائيل". ففي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلق ​الحرس الثوري الإيراني​ دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.

في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأميركي من التدخل في الحرب دعمًا لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.