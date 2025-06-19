نتانياهو: تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا لكنه قد يكون نتيجة

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ الى إن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا، لكنه قد يكون نتيجة.

وأوضح نتانياهو لهيئة البث العام الإسرائيلية "راديو كان"، بان "مسألة تغيير هذا النظام أو سقوطه هي أولا وقبل كل شيء مسألة تخص الشعب الإيراني. ولا بديل عن ذلك. ولهذا السبب لم أقدمه على أنه هدف. قد تكون نتيجة، لكنها ليست هدفا معلنا أو رسميا لدينا".