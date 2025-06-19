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قطر وبريطانيا تبحثان هجوم إسرائيل على إيران وأهمية خفض التصعيد

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قطر وبريطانيا تبحثان هجوم إسرائيل على إيران وأهمية خفض التصعيد

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، الهجوم الإسرائيلي على إيران وأهمية خفض التصعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير تميم من ستارمر، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وجرى خلال الاتصال "مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي إيران وأهمية خفض التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، تلقى الأمير تميم رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، "تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها".

المصدر : التلفزيون العربي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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