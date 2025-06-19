الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ "سجيل" ويوجه رسالة للإسرائيليين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، استخدام صواريخ "سجيل" بعيدة المدى في الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3.
وتوجه الحرس الثوري للإسرائيليين بالقول: "عليكم الاختيار بين الموت البطيء في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل".
القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، استخدام صواريخ "سجيل" بعيدة المدى في الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3.
وتوجه الحرس الثوري للإسرائيليين بالقول: "عليكم الاختيار بين الموت البطيء في الملاجئ أو الفرار من إسرائيل".
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية